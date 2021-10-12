Стали известны детали избиения российских болельщиков в Словении

Болельщик сборной России по имени Роман раскрыл детали избиения словенскими фанатами. Роман вошёл в число россиян, которые подверглись нападению после матча отбора ЧМ-2022, в котором команда Валерия Карпина обыграла сборную Словении со счётом 2:1.

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьёзно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — приводит слова Романа «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что фанаты сборной Словении напали на российских болельщиков со спины. В результате нападения россияне провели много времени в местном медицинском центре. Один из болельщиков сборной России получил тяжёлые травмы, среди которых «переломы и прочее».