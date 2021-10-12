Стали известны детали избиения российских болельщиков в Словении

Болельщик сборной России по имени Роман раскрыл детали избиения словенскими фанатами. Роман вошёл в число россиян, которые подверглись нападению после матча отбора ЧМ-2022, в котором команда Валерия Карпина обыграла сборную Словении со счётом 2:1.
«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьёзно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — приводит слова Романа «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что фанаты сборной Словении напали на российских болельщиков со спины. В результате нападения россияне провели много времени в местном медицинском центре. Один из болельщиков сборной России получил тяжёлые травмы, среди которых «переломы и прочее».
- 12 октября 2021
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:38
-
10:25
-
10:11
-
09:52
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:27
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
07:45
-
07:02
-
06:47