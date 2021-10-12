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Самедов: фарт в игре сборной России есть, но его нужно заслужить

Самедов: фарт в игре сборной России есть, но его нужно заслужить
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов оценил игру национальной команды после победы в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Выделил бы всю команду, все молодцы! Победа полностью заслужена. Фарт в игре нашей команды присутствует, но везение надо заслужить. Команда быстро перестроилась и много работает, поэтому нам иногда и везёт. Что касается судейства, то оно было абсолютно честным. В моменте с возможным пенальти на Смолове был офсайд. В других моментах все решения тоже были приняты верно. Не показалось, что нашей сборной подсуживали.

Ресурсы для первого места у наших ребят есть. Сейчас Хорватия не такая сильная, как была раньше, у них происходит смена поколений. Хорватия — хорошая сборная, но уже явно не топ. Словакии же в матче с Хорватией повезло. Хорваты сыграли мощно, но этого было недостаточно. Гол, отменённый в конце матча, очень облегчил жизнь нашей сборной», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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