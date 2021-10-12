Александр Точилин покинул пост главного тренера «Кубани»
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Александр Точилин покинул пост главного тренера «Кубани», сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команда будет готовиться к предстоящему матчу 17-го тура ФНЛ с «Ротором» под руководством старшего тренера Владимира Маминова. Встреча состоится завтра, 13 октября. Имя нового главного тренера «Кубани» станет известно в ближайшее время.
Точилин стал главным тренером «Кубани» в августе 2021 года. «Кубань» в 16 матчах набрала 8 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Лидером соревнований является «Оренбург» (34). Точилин ранее работал в таких клубах, как санкт-петербургское «Динамо», «Сочи» и «Олимп-Долгопрудный».
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