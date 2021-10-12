«Разве у российских футболистов нет желания?» Сутормин — о хейте сборной

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин высказался по поводу хейта болельщиков в адрес национальной команды.

«Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату. Это же согласовывается с клубом. Никто ж не говорит, что легионеры получают много или мало? Все почему-то говорят исключительно про российских футболистов. Дай бог, чтобы каждый в нашей стране получал хорошую зарплату.



Как бороться с хейтом со стороны болельщиков? Если брать тот же Евро, все ребята старались: никого нельзя упрекнуть. Конечно, может не получаться, но когда нет желания — это другая история. Разве у российских футболистов нет желания? Когда болельщики по делу предъявляют претензии — это одна ситуация, а когда начинают перегибать палку — это не очень хорошая история. Нам всем надо быть единым целым. Только так можно добиться общей победы», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.