«Перекрывает и не можешь остановиться». Сутормин рассказал, как переживает смерть отца

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал о том, как переживает смерть отца.

«После смерти отца изменилось абсолютно всё. Моя жизнь, как и жизнь семьи, точно не будет прежней. Как бы сейчас ни было тяжело, надо принимать ситуацию и идти дальше. Конечно, это непросто, но это надо сделать.



Врать не буду: я всё ещё плачу, глядя на фото отца. Дома висит фотография… В один из дней пришёл в плохом настроении… Посмотрел на улыбку отца и … пошло. Сложно объяснить: просто перекрывает и не можешь остановиться. Наверное, в последний раз плакал около месяца назад.



Затем жена подходит и успокаивает. Поймите, для супруги тоже тяжело: она не сразу понимает, в чём дело. Тяжело описать… Наверное, только с потерей отца понял, что может быть такое ощущение… Особенно когда понимаешь, сколько всего он мог ещё сделать, посмотреть… Начинаешь прокручивать, в голову лезет очень много мыслей. Эмоции дают о себе знать. Но я чувствую, что он рядом. Отец снился многим близким. Как таковых знаков нет, но… Даже если его нет, прекрасно понимаю, что он рядом и помогает мне. Как бы ужасно ни звучало, но после смерти отца у меня в карьере пошёл толчок: стал больше играть, дебютировал в Лиге чемпионов, сейчас попал в сборную. В такие моменты прекрасно понимаю, что в этом его огромная заслуга. Он помогает мне», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.