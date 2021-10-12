Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро стал игроком «Венеции»
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро заключил контракт с «Венецией», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Соглашение аргентинского вратаря с командой рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Добро пожаловать, Серхио», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ромеро перешёл в «Венецию» на правах свободного агента. По окончании прошлого сезона у голкипера истёк контракт с «Манчестер Юнайтед». Напомним, аргентинский вратарь имеет опыт выступления в Серии А. Ромеро провёл за «Сампдорию» 42 матча в чемпионате Италии.
«Венеция» в 7 матчах набрала 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Наполи» (21).
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