Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро стал игроком «Венеции»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро заключил контракт с «Венецией», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Соглашение аргентинского вратаря с командой рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Добро пожаловать, Серхио», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ромеро перешёл в «Венецию» на правах свободного агента. По окончании прошлого сезона у голкипера истёк контракт с «Манчестер Юнайтед». Напомним, аргентинский вратарь имеет опыт выступления в Серии А. Ромеро провёл за «Сампдорию» 42 матча в чемпионате Италии.

«Венеция» в 7 матчах набрала 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Наполи» (21).