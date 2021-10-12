Созин: многие говорят: «Дзюба кусает локти». Но Артём нужен сборной России

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил игру сборной России и высказался об отсутствии Артёма Дзюбы в обойме национальной команды.
«Конечно, многие уже высказались по игре сборной. Она всем понравилась, но главное – понравился результат. Да, теперь всё в наших руках, но победа ничего не решила – решит всё матч в Хорватии. Но важно сказать другое: сейчас многие говорят про то, что Дзюба кусает локти. Но Артём нужен этой сборной, ведь с Хорватией ей необходимы сильнейшие. Личные обиды людей сейчас неинтересны, интересен только выход на чемпионат мира.
Сафонова, например, точно можно назвать сильнейшим. Его игра не просто приятно удивила – от неё просто получаешь удовольствие. Он выглядел настолько мощно, что с первым номером сборной теперь всё понятно. Защитники чувствуют себя с ним увереннее, вот и Джикия выглядел гораздо лучше – я связываю эти вещи между собой.
Плюс важно отметить скоростную работу. Мы часто говорим – нам не хватает скорости и интенсивности. Но вчера ни одного вопроса по движению и самоотдаче игроков не было. Такое движение, самоотдача, классный вратарь – с такими факторами мы спокойно можем пройти Хорватию», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 октября 2021
-
14:39
-
14:33
-
14:30
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:29
-
13:28
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:38