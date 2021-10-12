Бывший тренер «Челси» объяснил, почему Салах и Де Брёйне не заиграли в лондонском клубе

Бывший тренер «Челси» Эдди Ньютон рассказал, почему египтянин Мохамед Салах и бельгиец Кевин Де Брёйне не смогли стать игроками основы в лондонском клубе.
«В ситуации с Салахом и Де Брёйне дело было не в таланте. Это было столкновение личностей с Жозе Моуринью. В то время они не смогли сработаться», — приводит слова Ньютона Goal.
Ньютон работал тренером детей разных возрастов в академии «Челси», а позднее стал ассистентом Роберто Ди Маттео в главной команде. Салах стал игроком «Челси» в 2014 году. В 2016 году египетский форвард был продан в «Рому». С 2017 года он защищает цвета «Ливерпуля».
Де Брейне пополнил состав «Челси» в 2012 году, а в 2014-м перешёл в «Вольфсбург». С 2015 года бельгиец играет в «Манчестер Сити».
Видео гола Салаха в матче с «Манчестер Сити»
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