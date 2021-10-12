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Встреча футбольных знатоков: новая игра «Чемпионата» 25 октября

Встреча футбольных знатоков: новая игра «Чемпионата» 25 октября
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Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 25 октября в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (метро Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00 мск. Проверь своё знание истории, современных звёзд и правил футбола – регистрируйся на квиз!

Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Приготовьтесь к вопросам разного уровня сложности. Редакторы подготовили для участников множество вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина.

Подключайтесь!

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