Встреча футбольных знатоков: новая игра «Чемпионата» 25 октября
Поделиться
Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 25 октября в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (метро Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00 мск. Проверь своё знание истории, современных звёзд и правил футбола – регистрируйся на квиз!
Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Приготовьтесь к вопросам разного уровня сложности. Редакторы подготовили для участников множество вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина.
Подключайтесь!
Комментарии
- 12 октября 2021
-
14:39
-
14:33
-
14:30
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:29
-
13:28
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:38
Партнерский контент