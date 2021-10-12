Экс-игрок сборной Словении Дедич отреагировал на атаку российских фанатов в соцсетях

Бывший футболист сборной Словении Златко Дедич отреагировал на атаку российских фанатов в соцсетях после матча отбора ЧМ-2022, в котором сборная России переиграла словенцев со счётом 2:1.

Напомним, именно Дедич в 2009 году своим голом выбил сборную России из отбора на чемпионат мира — 2010. Болельщики проводят параллель между матчами 2021 и 2009 года, подмечая, что Россия отомстила обидчику.

«Понятно, что для россиян результат хороший, для нас — нет. Это сложно, но я остаюсь оптимистом. Следующее поколение, надеюсь, сможет отобраться на дальнейшие соревнования.

Комментарии на русском под последним постом в «Инстаграме» увидел (смеётся). Я прочитал ещё не все. Это нормально. Иногда побеждает одна команда, потом другая. Мы всегда должны думать о спорте и честной игре. Для нас было очень важно выиграть в 2009 году — исторический матч. Но сейчас сборная России оказалась лучше. У вас очень хорошая команда, интересные игроки. Что касается комментариев, то я понимаю не всё, ха-ха. Позже посмотрю получше. Русский письменный язык для меня немного сложноват. Но каждый может высказать своё мнение. Это не проблема. У меня свой путь, не уделяю много внимания чужому мнению. Я уважаю всех болельщиков в мире. Мы играем в футбол для фанатов и понимаем их эмоции», — сказал Дедич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.