Хавбек «Эвертона» назвал самого сложного соперника и сделал выбор между Роналду и Месси
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Полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре ответил на ряд вопросов в эфире клубного канала в YouTube. Лучшим центральным хавбеком мира он назвал игрока «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте. Дукуре признался, что в детстве его кумиром был бразильский нападающий Роналдо.
На вопрос о самом сложном сопернике Абдулайе ответил: «Манчестер Сити». Дукуре также предложили сделать выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Хавбек «ирисок» выбрал португальского форварда.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Дукуре провёл 7 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Видео гола Абдулайе Дукуре в матче с «Норвич Сити»
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