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УЕФА назвал критерии для стран, которые хотят стать хозяевами Евро-2028

УЕФА назвал критерии для стран, которые хотят стать хозяевами Евро-2028
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УЕФА объявил конкурс на отбор потенциальных хозяев чемпионата Европы – 2028. Заявки должны быть поданы до марта 2022 года, а назначение принимающей стороны континентального первенства состоится в сентябре 2023 года, сообщила пресс-служба УЕФА.

Подчёркивается, что УЕФА готов рассмотреть совместные заявки на проведение Евро от нескольких стран лишь при условии географической территориальной близости этих государств.

Для подачи заявки на проведение Евро-2028 заинтересованным сторонам необходимо будет предоставить 10 стадионов следующей вместимости:

  • Минимум 1 стадион с вместимостью не менее 60 тыс. мест;
  • Минимум 1 стадион, предпочтительно 2 стадиона, с вместимостью не менее 50 тыс. мест;
  • Минимум 4 стадиона с вместимостью не менее 40 тыс. мест;
  • Минимум 3 стадиона с вместимостью не менее 30 тыс. мест.
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