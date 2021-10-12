УЕФА назвал критерии для стран, которые хотят стать хозяевами Евро-2028

УЕФА объявил конкурс на отбор потенциальных хозяев чемпионата Европы – 2028. Заявки должны быть поданы до марта 2022 года, а назначение принимающей стороны континентального первенства состоится в сентябре 2023 года, сообщила пресс-служба УЕФА.

Подчёркивается, что УЕФА готов рассмотреть совместные заявки на проведение Евро от нескольких стран лишь при условии географической территориальной близости этих государств.

Для подачи заявки на проведение Евро-2028 заинтересованным сторонам необходимо будет предоставить 10 стадионов следующей вместимости: