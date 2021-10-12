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Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словенией. Видео

Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словенией. Видео
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Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча отбора на ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Мы это сделали! Победа в Мариборе и первое место в таблице за 2 тура до окончания отбора на ЧМ-2022. Голы-красавцы защитников, борьба и стыки на поле, эмоции победы и песни в раздевалке», — написала пресс-служба сборной России под видео на своём YouTube-канале.

Права на видео принадлежат FIFA

Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.

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