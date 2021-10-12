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Защитник «Барселоны» получил травму в матче за сборную Уругвая

Защитник «Барселоны» получил травму в матче за сборную Уругвая
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Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо получил повреждение в расположении национальной команды, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Араухо травмировался в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Аргентины и был заменён на 73-й минуте встречи. Игра завершилась победой аргентинцев со счётом 3:0. В ходе медицинского обследования у защитника была диагностирована травма правого подколенного сухожилия. По возвращении в «Барселону» Араухо пройдёт углублённый медосмотр, чтобы узнать степень тяжести травмы и определить сроки восстановления.

Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне уругвайский футболист принял участие в 7 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол. С 2020 года Араухо вызывается в сборную Уругвая.

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