Болельщики создали петицию с просьбой переименовать родную улицу Дивеева в его честь

На портале Change.org создали петицию с просьбой переименовать родную улицу защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева в его честь. За пять часов петицию подписали 96 человек.

«11 октября 2021 года произошло историческое событие: в матче квалификации на ЧМ-2022 воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев в составе национальной сборной России забил гол в ворота сборной Словении. Матч проходил в Мариборе и завершился победой России – 2:1. Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола. В связи с этим просим вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы 2020 по футболу Игоря Дивеева», — говорится в обращении, адресованному главе Башкортостана Радию Хабирову.

Дивеев родился 27 сентября 1999 года в Уфе. В 2015—2018 годах играл за молодёжную команду «Уфы». В феврале 2019 года на правах аренды перешёл в ЦСКА, в мае ЦСКА выкупил игрока у «Уфы» и подписал с ним пятилетний контракт.