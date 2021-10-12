«ПСЖ» готов предложить контракт Барелле, если игрок не договорится с «Интером»

Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла стал трансферной целью «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport. Тем не менее, французский гранд не готов вступать в переговоры с футболистом без одобрения самого «Интера».
В настоящее время 24-летний полузащитник ведёт с миланцами переговоры о продлении контракта. Если он не увенчаются успехом, в игру войдёт «ПСЖ» и сделает Барелле персональное предложение. Сообщается, что Николо, получающий сейчас € 2,5 млн, желает увеличить свой оклад до € 6 млн. «Интер» готов платить игроку только € 5 млн, тогда как парижане готовы в полной мере удовлетворить потребности футболиста.
В текущем сезоне Барелла провёл за «Интер» девять матчей. В его активе один забитый мяч и пять результативных передач. Его контракт с нерадзури действует до 31 июня 2024 года.
- 12 октября 2021
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