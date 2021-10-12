Защитник «Барселоны» Лангле может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
Поделиться
Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Sport.es., «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает вариант приобретения 26-летнего защитника в зимнее трансферное окно. Английский клуб сделал запрос в «Барселону» о переходе игрока. «Ньюкасл» рассчитывает, что стоимость французского защитника не будет слишком высокой, учитывая финансовое положение каталонского клуба.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Лангле сыграл в четырёх матчах за «Барселону» и заработал одну жёлтую карточку. Контракт Лангле с каталонским клубом рассчитан до июня 2026 года.
С 2018 года французский защитник выступает за «Барселону», куда перешёл из «Севильи» за € 35,9 млн. До этого он также играл за «Нанси».
Новость по теме«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Милана»
Комментарии
- 12 октября 2021
-
17:45
-
17:44
-
17:41
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:54
-
16:45
-
16:41
-
16:31
-
16:29
-
16:18
-
15:59
-
15:53
-
15:50
-
15:49
-
15:29
-
15:20
-
14:55
-
14:39
-
14:33
-
14:30
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:29
-
13:28
-
13:20
-
13:15
-
13:13
-
13:06
-
13:00
Партнерский контент