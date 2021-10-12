Защитник «Барселоны» Лангле может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Sport.es., «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает вариант приобретения 26-летнего защитника в зимнее трансферное окно. Английский клуб сделал запрос в «Барселону» о переходе игрока. «Ньюкасл» рассчитывает, что стоимость французского защитника не будет слишком высокой, учитывая финансовое положение каталонского клуба.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Лангле сыграл в четырёх матчах за «Барселону» и заработал одну жёлтую карточку. Контракт Лангле с каталонским клубом рассчитан до июня 2026 года.



С 2018 года французский защитник выступает за «Барселону», куда перешёл из «Севильи» за € 35,9 млн. До этого он также играл за «Нанси».

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