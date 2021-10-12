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Назван состав молодёжной сборной России на матч отбора Евро-2023 с Литвой

Назван состав молодёжной сборной России на матч отбора Евро-2023 с Литвой
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Стал известен состав молодёжной сборной России на матч 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года. Встреча будет проходить в Алитусе на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 18:30 мск.

Россия U21: Бориско, Степанов, Хлусевич, Прохин, Боженов, Литвинов, Мухин, Пруцев, Марадишвили, Умяров, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Кузьмичёв, Игнатов, Сулейманов, Классен, Кравцов, Корнюшин, Сильянов, Карапузов.

Российская команда набрала 6 очков в трёх матчах отборочного турнира и занимает второе место в турнирной таблице группы С. Литва (3) — на пятом месте. Возглавляет группу Испания (9).

Ранее россияне разгромили мальтийцев со счётом 6:0, уступили испанцам со счётом 1:4 и обыграли Северную Ирландию (1:0).

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