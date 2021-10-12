Назван состав молодёжной сборной России на матч отбора Евро-2023 с Литвой
Поделиться
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года. Встреча будет проходить в Алитусе на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 18:30 мск.
Россия U21: Бориско, Степанов, Хлусевич, Прохин, Боженов, Литвинов, Мухин, Пруцев, Марадишвили, Умяров, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Кузьмичёв, Игнатов, Сулейманов, Классен, Кравцов, Корнюшин, Сильянов, Карапузов.
Российская команда набрала 6 очков в трёх матчах отборочного турнира и занимает второе место в турнирной таблице группы С. Литва (3) — на пятом месте. Возглавляет группу Испания (9).
Ранее россияне разгромили мальтийцев со счётом 6:0, уступили испанцам со счётом 1:4 и обыграли Северную Ирландию (1:0).
Комментарии
- 12 октября 2021
-
19:14
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:38
-
18:14
-
18:14
-
18:05
-
17:45
-
17:44
-
17:41
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:54
-
16:45
-
16:41
-
16:31
-
16:29
-
16:18
-
15:59
-
15:53
-
15:50
-
15:49
-
15:29
-
15:20
-
14:55
-
14:39
-
14:33
-
14:30
-
14:14
-
14:07
Партнерский контент