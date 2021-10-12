Защитник мадридского «Реала» Милитао получил травму в матче сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Эдер Милитао получил травму спины в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Колумбии (0:0), сообщает Mundo Deportivo.



Защитник был заменён на 71-й минуте матча. По информации источника, повреждение Милитао не является серьёзным, однако игрок пройдёт медицинское обследование, чтобы врачи смогли точно определить характер травмы.



Помимо Милитао, во время международных матчей травмы получили ещё два игрока мадридского клуба. Проблемы со здоровьем были обнаружены у Эдуарду Камавинга и Эдена Азара.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры бразильский защитник принял участие в восьми матчах «Реала».



Бразилец перешёл в мадридский клуб в 2019 году из «Порту». Сумма трансфера составила € 50 млн. Действующий контракт Милитао со «сливочными» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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