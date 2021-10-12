Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью записал для Симоняна видеопоздравление с 95-летием

Моуринью записал для Симоняна видеопоздравление с 95-летием
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил с днём рождения легендарного советского футболиста и тренера Никиту Симоняна. Сегодня экс-спортсмену исполнилось 95 лет. Видео поздравления от именитого тренера опубликовано на официальной странице сборной России в «Твиттере».

«Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год запишу ещё одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием, — сказал португалец.

Стоит отметить, что из известных игроков поздравили Симоняна с юбилеем также Жерар Пике и Генрих Мхитарян. Кроме того, дань уважения легенде советского футбола отдали пресс-службы «Спартака», РФС и сборной России.

Новость по теме
Президенты ФИФА и УЕФА поздравили легенду советского футбола Никиту Симоняна с 95-летием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021