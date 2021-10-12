Моуринью записал для Симоняна видеопоздравление с 95-летием
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил с днём рождения легендарного советского футболиста и тренера Никиту Симоняна. Сегодня экс-спортсмену исполнилось 95 лет. Видео поздравления от именитого тренера опубликовано на официальной странице сборной России в «Твиттере».
«Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год запишу ещё одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием, — сказал португалец.
Стоит отметить, что из известных игроков поздравили Симоняна с юбилеем также Жерар Пике и Генрих Мхитарян. Кроме того, дань уважения легенде советского футбола отдали пресс-службы «Спартака», РФС и сборной России.
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