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Черчесов — Симоняну: оставайтесь таким же бодрым, справедливым и влюблённым в футбол

Черчесов — Симоняну: оставайтесь таким же бодрым, справедливым и влюблённым в футбол
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов поздравил с днём рождения легендарного советского футболиста и тренера Никиту Симоняна. Сегодня экс-спортсмену исполнилось 95 лет.

«Сегодня утром с большим удовольствием пообщался с нашим легендарным игроком, тренером и человеком с большой буквы Никитой Павловичем Симоняном. Поздравил его с круглой датой, а заодно обсудили все актуальные события в мире футбола. Именно в таком формате мы работали, ежедневно встречаясь в Доме футбола в течение пяти лет. Крепкого здоровья Вам, Никита Павлович! Оставайтесь таким же бодрым, справедливым и влюблённым в футбол. С юбилеем!» — написал Черчесов в «Инстаграме».

Ранее Симоняна поздравили с юбилеем также Жозе Моуринью, Жерар Пике и Генрих Мхитарян. Кроме того, дань уважения легенде советского футбола отдали пресс-службы «Спартака», РФС и сборной России.

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