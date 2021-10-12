Рафаэль ван дер Варт: мне просто смешно от нытья Куртуа

Бывший игрок мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт подверг критике нынешнего голкипера «сливочных» Тибо Куртуа. После поражения от Франции в полуфинальном матче Кубка наций вратарь раскритиковал УЕФА за проведение матча за 3-е место. Куртуа заявил, что матч проводился исключительно ради денег. Также он отметил, что нынешний график слишком плотный.



«Откровенная ерунда из уст Куртуа. Отпуск футболистов длится шесть месяцев. Всё остальное время ты уделяешь исключительно футболу, взамен получая огромные деньги…



Безусловно, график матчей загружен, но все мы через это проходили. Соревнования — это здорово. Мне просто смешно от этого нытья Тибо», — цитирует ван дер Варта Marca.



Напомним, в матче за третье место в Лиге наций бельгийцы уступили сборной Италии — 1:2.

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