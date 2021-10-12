«Реал» заинтересован в полузащитнике «Монако» Тчуамени, монегаски хотят € 60 млн за игрока

Французский полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в испанской Примере.



Как сообщает Marca, мадридский «Реал» может приобрести полузащитника в летнее трансферное окно. «Сливочные» рассматривают Тчуамени в качестве подмены для полузащитника Каземиро.



Помимо «Реала», на 21-летнего француза также претендует ряд английских клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».



Из-за высокого спроса на игрока «Монако» рассчитывает получить за него не менее € 60 млн. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. Контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в семи матчах за монегасков и забил один гол.

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