«Реал» заинтересован в полузащитнике «Монако» Тчуамени, монегаски хотят € 60 млн за игрока
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Французский полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в испанской Примере.
Как сообщает Marca, мадридский «Реал» может приобрести полузащитника в летнее трансферное окно. «Сливочные» рассматривают Тчуамени в качестве подмены для полузащитника Каземиро.
Помимо «Реала», на 21-летнего француза также претендует ряд английских клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
Из-за высокого спроса на игрока «Монако» рассчитывает получить за него не менее € 60 млн. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. Контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в семи матчах за монегасков и забил один гол.
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