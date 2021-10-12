Дубль Пукки помог Финляндии обыграть Казахстан и догнать Украину

В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года в группе D сборная Финляндии переиграла национальную команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) и завершилась со счётом 2:0.
Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки забил первый гол в матче на 45-й минуте. В начале второго тайма Пукки оформил дубль.
Сборная Финляндии в шести матчах набрала 8 очков и догнала национальную команду Украины, которая занимает второе место в турнирной таблице группы D. Казахстан (3) — на последнем месте. Лидером группы является сборная Франции (12). На четвёртом месте — Босния и Герцеговина (6), которая сыграла пять матчей.
Украинская команда сыграет с боснийской сегодня, 12 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.
- 12 октября 2021
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