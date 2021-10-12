Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Пукки помог Финляндии обыграть Казахстан и догнать Украину

Дубль Пукки помог Финляндии обыграть Казахстан и догнать Украину
Комментарии

В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года в группе D сборная Финляндии переиграла национальную команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) и завершилась со счётом 2:0.

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки забил первый гол в матче на 45-й минуте. В начале второго тайма Пукки оформил дубль.

Сборная Финляндии в шести матчах набрала 8 очков и догнала национальную команду Украины, которая занимает второе место в турнирной таблице группы D. Казахстан (3) — на последнем месте. Лидером группы является сборная Франции (12). На четвёртом месте — Босния и Герцеговина (6), которая сыграла пять матчей.

Украинская команда сыграет с боснийской сегодня, 12 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 2
Финляндия
0:1 Пукки – 45'   0:2 Пукки – 47'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021