Дубль Пукки помог Финляндии обыграть Казахстан и догнать Украину

В матче 8-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года в группе D сборная Финляндии переиграла национальную команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) и завершилась со счётом 2:0.

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки забил первый гол в матче на 45-й минуте. В начале второго тайма Пукки оформил дубль.

Сборная Финляндии в шести матчах набрала 8 очков и догнала национальную команду Украины, которая занимает второе место в турнирной таблице группы D. Казахстан (3) — на последнем месте. Лидером группы является сборная Франции (12). На четвёртом месте — Босния и Герцеговина (6), которая сыграла пять матчей.

Украинская команда сыграет с боснийской сегодня, 12 октября. Начало встречи — в 21:45 мск.