«Локомотив» представит 19 октября стратегию спортивного развития клуба

Пресс-служба московского «Локомотива» анонсировала встречу с журналистами, на которой будет представлена стратегия спортивного развития клуба.



«Пресс-конференция состоится 19 октября, начало — в 12:00. На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба.



В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник», — сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Напомним, 10 октября стало известно имя нового главного тренера железнодорожников — им стал немец Маркус Гисдоль. Ранее специалист работал в ряде клубов чемпионата Германии.