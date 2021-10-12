«Локомотив» представит 19 октября стратегию спортивного развития клуба
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Пресс-служба московского «Локомотива» анонсировала встречу с журналистами, на которой будет представлена стратегия спортивного развития клуба.
«Пресс-конференция состоится 19 октября, начало — в 12:00. На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба.
В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник», — сообщается в телеграм-канале московского клуба.
Напомним, 10 октября стало известно имя нового главного тренера железнодорожников — им стал немец Маркус Гисдоль. Ранее специалист работал в ряде клубов чемпионата Германии.
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