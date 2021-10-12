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Исполнительница хита «Валера» изменила слова песни в честь Карпина

Исполнительница хита «Валера» изменила слова песни в честь Карпина
Комментарии

Певица Афродита отреагировала на тот факт, что после победы сборной России в матче со Словенией (2:1) в честь Валерия Карпина футболисты включили в раздевалке её песню «Валера».

«Мне сегодня с самого утра поступают звонки, сообщения. Комментарии просто взорвали интернет, все присылают это видео.

Я пребываю в приятном шоке. Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина.

Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: «Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера».

За ребятами слежу, иногда получается смотреть матчи. Знаю, что наша сборная одержала победу вчера. Я безумно счастлива. Эта новость в топе сейчас. Везде, где меня отмечают, я оставляю комментарии. Поздравляю команду, я очень рада, что моя песня стала гимном для сборной России. Будем верить в Валерия Карпина, желаю дальнейших успехов команде!» — цитирует Афродиту «Матч ТВ».

Напомним, россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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Комментарии
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