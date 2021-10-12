Сутормин: быть капитаном такой команды — не только гордость и ответственность

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин опубликовал пост в соцсетях после победы над Словенией (2:1).
«Быть капитаном такой команды – не только гордость и ответственность, а ещё и классные впечатления. О которых мечтаешь с детства и которые дают мотивацию здесь и сейчас. С победой, страна! Давайте верить друг в друга», — написал Сутормин в «Инстаграме».
Сутормин стал пятым капитаном сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в августе. До этого с капитанской повязкой на поле в составе национальной команды выходили Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев.
В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.
Сборная России открыла счёт в матче на 28-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, который головой замкнул подачу со стандартного положения. На 32-й минуте Георгий Джикия удвоил преимущество сборной России. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен. На 40-й минуте Словения отыграла один мяч усилиями Йосипа Иличича.
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