Черышев начал тренировки в общей группе «Валенсии», россиянин может сыграть с «Барселоной»

Российский полузащитник «Валенисии» Денис Черышев вернулся к тренировкам с общей группой «летучих мышей», сообщает Sport.es.



По информации источника, Черышев может сыграть в матче 9-го тура с каталонской «Барселоной», который состоится 17 октября.



Напомним, Денис Черышев получил травму в матче 4-го тура Примеры с «Осасуной» (4:1). 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры полузащитник провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.



После восьми сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 8-м месте с 12 очками в активе.

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