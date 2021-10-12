Умяров получил травму в матче молодёжной сборной России с Литвой

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года с Литвой.

Во втором тайме Умяров получил повреждение и прилёг на газон, ему потребовалась помощь медиков. Судя по всему, Наиль подвернул ногу. Сильно хромая, Умяров с помощью медиков покинул пределы поля. На 64-й минуте вместо него вышел Тимур Сулейманов.

Российская команда набрала 6 очков в трёх матчах отборочного турнира и занимает второе место в турнирной таблице группы С. Литва (3) — на пятом месте. Возглавляет группу Испания (9).



Ранее россияне разгромили мальтийцев со счётом 6:0, уступили испанцам со счётом 1:4 и обыграли Северную Ирландию (1:0).