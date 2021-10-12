Клубы отпустят игроков в сборные всего за неделю до старта ЧМ в Катаре

У национальных сборных будет лишь одна неделя на полноценную подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сообщает L'Equipe, ссылаясь на внутренние документы УЕФА, клубы отпустят игроков в сборные лишь 14 ноября, тогда как матч-открытия мундиаля состоится 21 ноября. При этом 13 ноября пройдут очередные туры национальных чемпионатов.



Напомним, чемпионат мира в Катаре станет первым мировым первенством, которое пройдёт на Ближнем Востоке, а также первым турниром в Северном полушарии, который пройдёт осенью и зимой. Соревнования запланированы на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



Вчера, 11 октября, определилась первая команда, которая отобралась на турнир — ею стала сборная Германии. Также на ЧМ-2022 сыграет сборная Катара — на правах страны-организатора соревнований.