Клубы отпустят игроков в сборные всего за неделю до старта ЧМ в Катаре

У национальных сборных будет лишь одна неделя на полноценную подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Как сообщает L'Equipe, ссылаясь на внутренние документы УЕФА, клубы отпустят игроков в сборные лишь 14 ноября, тогда как матч-открытия мундиаля состоится 21 ноября. При этом 13 ноября пройдут очередные туры национальных чемпионатов.
Напомним, чемпионат мира в Катаре станет первым мировым первенством, которое пройдёт на Ближнем Востоке, а также первым турниром в Северном полушарии, который пройдёт осенью и зимой. Соревнования запланированы на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Вчера, 11 октября, определилась первая команда, которая отобралась на турнир — ею стала сборная Германии. Также на ЧМ-2022 сыграет сборная Катара — на правах страны-организатора соревнований.
- 12 октября 2021
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