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Молодёжная сборная России разгромила Литву в отборе Евро-2023, Тюкавин оформил дубль

Молодёжная сборная России разгромила Литву в отборе Евро-2023, Тюкавин оформил дубль
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Молодёжная сборная России одержала крупную победу в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года с Литвой. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Дубль оформил нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 65-й и 71-й минутах. Ещё один мяч отправил в собственные ворота полузащитник литовской сборной Каролис Узела.

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче с Литвой. Во втором тайме Умяров получил повреждение и прилёг на газон, ему потребовалась помощь медиков. Судя по всему, Наиль подвернул ногу. Сильно хромая, Умяров с помощью медиков покинул пределы поля. На 64-й минуте вместо него вышел Тимур Сулейманов.

Российская команда набрала 9 очков в четырёх матчах отборочного турнира и занимает второе место в турнирной таблице группы С. Литва (3) — на пятом месте. Возглавляет группу Испания (9).

Ранее россияне разгромили мальтийцев со счётом 6:0, уступили испанцам со счётом 1:4 и обыграли Северную Ирландию (1:0).

U21 ЧЕ-2023 - квалификация. Группа 3
12 октября 2021, вторник. 18:30 МСК
Литва U21
Окончен
0 : 3
Россия U21
0:1 Тюкавин – 65'   0:2 Узела – 67' (автогол)   0:3 Тюкавин – 71'
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