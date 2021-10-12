«Милан» потерял основного голкипера Меньяна из-за травмы
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Голкипер «Милана» Мик Меньян не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский футболист испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию.
Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой вратаря был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.
Ранее бывший вратарь миланцев Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на свист болельщиков в свой адрес во время матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2). Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро», который является домашней ареной бывшего клуба голкипера «Милана». Стоит отметить, что именно Доннарумму был призван заменить Меньян этим летом.
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