«Милан» потерял основного голкипера Меньяна из-за травмы

Голкипер «Милана» Мик Меньян не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский футболист испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию.



Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой вратаря был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.



Ранее бывший вратарь миланцев Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на свист болельщиков в свой адрес во время матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2). Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро», который является домашней ареной бывшего клуба голкипера «Милана». Стоит отметить, что именно Доннарумму был призван заменить Меньян этим летом.