«Чемпионат» открывает вакансию дизайнера социальных сетей (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен опыт работы в SMM-проектах от 2 лет. Это могут быть и личные проекты.

Ключевые навыки: Instagram, Adobe Photoshop, графический дизайн, креативность, грамотность, обработка изображений, обучение и развитие.

Будет плюсом: знание популярных в соцсетях тематик (кино, видеоигры, музыка и других).

Обязанности:

Непосредственная разработка графических изображений для социальных сетей (рубрик, мемов, шаблонов, инфографики и т.д.);

Графическая отработка в соцсетях спортивных «молний».



Мы возьмём тебя на работу, если ты:

хорошо разбираешься в форматах и нюансах социальной сети Instagram;

умеешь пользоваться графическими редакторами на высоком уровне;

отлично понимаешь тренды соцсетей, а также что можно делать в соцсетях, а что нельзя;

можешь придумать мем или инфографику на любую достойную этих видов контента тему;

готов не отключаться в выходные и добавлять креатива в любой момент;

грамотно пишешь на русском языке и проверяешь за собой.



Что мы предлагаем:

Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;

Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;

Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;

Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;

Возможность участвовать в конференциях, митапах;

Кофе-пойнты, игровая зона, место для кинопоказов, лекторий в офисе;

Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.



График работы — обсуждаемый.



Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru