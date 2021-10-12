«Реал» и «Ювентус» могут зимой обменяться полузащитниками

Мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» могут осуществить обмен футболистами в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Sport.es. с ссылкой на Calciomercato, в мадридский клуб может перейти полузащитник Адриен Рабьо, а в обратном направлении – его коллега по позиции Даниель Себальос. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет видеть в своём составе испанского полузащитника. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти также заинтересован в привлечении Рабьо в «Реал».



Обмен футболистами может осуществиться в январе 2022 года.



Рабьо перешёл в «Ювентус» в 2019 году на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», где провёл семь лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в € 30 млн. Себальос выступает за «Реал» с 2017 года, куда перешёл из «Бетиса». Его трансферная стоимость оценивается в € 27 млн.