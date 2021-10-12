В «Спартаке» прокомментировали травму Умярова

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник Наиль Умяров получил повреждение в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года, где молодёжная сборная России играла с Литвой (3:0).

«Наиль Умяров получил повреждение в молодёжной сборной России. После углублённого обследования будут понятен характер травмы и сроки восстановления», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в «Спартаке».

Во втором тайме Умяров прилёг на газон, ему потребовалась помощь медиков. Судя по всему, Наиль подвернул ногу. Сильно хромая, Умяров с помощью медиков покинул пределы поля. На 64-й минуте вместо него вышел Тимур Сулейманов.

Молодёжная сборная России одержала крупную победу в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2023 года с Литвой. Встреча завершилась со счётом 3:0. Дубль оформил нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 65-й и 71-й минутах. Ещё один мяч отправил в собственные ворота полузащитник литовской сборной Каролис Узела.

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