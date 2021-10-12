Бразильский футболист совершил ужасный фол, ударив вместо мяча по голове соперника
Поделиться
Грубейшим фолом отметился защитник «Клуб Регатас Бразил» Жоао Каэтано в матче бразильской Серии Б. Пытаясь прервать проход нападающего «Ботафого» Рафаэла Наварро, он ударил его ногой в лицо.
Эпизод случился на 31-й минуте матча при счёте 0:0. На поле тут же могла образоваться стычка между футболистами, однако судья моментально удалил Каэтано, успокоив игроков «Ботафого». Уже в большинстве двукратный чемпион Бразилии сумел дожать соперника, одержав победу со счётом 2:0.
Видео доступно на официальном YouTube-канале GE SportTv. Права на видео принадлежат Confederação Brasileira de Futebol.
Интересно, что Наварро не получил серьёзных повреждений и не только провёл на поле 83 минуты, но ещё и отметился результативной передачей на партнёра.
Комментарии
- 12 октября 2021
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:49
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:07
-
21:57
-
21:44
-
21:27
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:50
-
20:37
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:19
Партнерский контент