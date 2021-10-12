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Бразильский футболист совершил ужасный фол, ударив вместо мяча по голове соперника

Бразильский футболист совершил ужасный фол, ударив вместо мяча по голове соперника
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Грубейшим фолом отметился защитник «Клуб Регатас Бразил» Жоао Каэтано в матче бразильской Серии Б. Пытаясь прервать проход нападающего «Ботафого» Рафаэла Наварро, он ударил его ногой в лицо.

Эпизод случился на 31-й минуте матча при счёте 0:0. На поле тут же могла образоваться стычка между футболистами, однако судья моментально удалил Каэтано, успокоив игроков «Ботафого». Уже в большинстве двукратный чемпион Бразилии сумел дожать соперника, одержав победу со счётом 2:0.

Видео доступно на официальном YouTube-канале GE SportTv. Права на видео принадлежат Confederação Brasileira de Futebol.

Интересно, что Наварро не получил серьёзных повреждений и не только провёл на поле 83 минуты, но ещё и отметился результативной передачей на партнёра.

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