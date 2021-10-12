Роналду оформил дубль за 13 минут матча с Люксембургом, реализовав два пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль за первые 13 минут матча 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом, реализовав два пенальти.

В 182 матчах за сборную Португалии Криштиану Роналду забил 114 мячей и отдал 41 результативную передачу. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году.

В предыдущем матче с Катаром Роналду побил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса, который сыграл в 180 матчах за сборную. Мировой рекорд принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, которому удалось провести 195 матчей в период с 1969 по 1984 год.