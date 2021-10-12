Феликс — о возможной связке с Гризманном: легко играть с хорошими футболистами
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Португальский нападающий «Атлетико» Жоау Феликс высказался о возможном взаимодействии с форвардом Антуаном Гризманном на поле.
«Мы можем играть вместе. Легко играть с хорошими футболистами. Тренер также говорит, что мы можем прекрасно играть вместе, в зависимости от того или иного матча», — цитирует Феликса Sport.es.
Напомним, Гризманн перешёл в мадридский «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны» в минувшее трансферное окно. Соглашение включает в себя обязательство выкупа французского игрока за € 40 млн. Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико».
Феликс перешёл в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 127 млн.
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