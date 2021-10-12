Президент ФИФА Инфантино выступил за проведение чемпионата мира каждые два года

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал идею проведения чемпионата мира раз в два года.



«Переход на 48 участников чемпионата мира начиная с 2026 года — это уже решённый вопрос. А вот будет турнир проводиться раз в два года или в четыре… Сейчас этот вопрос обсуждается.



Верю в то, что такие классные турниры должны проводиться чаще. Престиж мероприятия зависит не от частоты проведения, а от его качества. Отличными примерами являются Супербоул, Уимблдон или же Лига чемпионов. Они проводятся ежегодно, но всё равно являются очень престижными и ожидаемыми событиями», — цитирует Инфантино Reuters.



Следующий чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года — впервые в истории соревнования примет Катар.