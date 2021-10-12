Грузия вырвала победу у Косово, Швеция обыграла Грецию

В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Грузии переиграла Косово. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На гол Торнике Окриашвили на 11-й минуте первого тайма ответил Ведат Мурики, реализовавший пенальти. В концовке матча Зурико Давиташвили забил победный мяч.

В другом матче группы B сборная Швеции обыграла команду Греции. Встреча проходила на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 2:0. Голы забивали Эмиль Форсберг и Александер Исак.