Грузия вырвала победу у Косово, Швеция обыграла Грецию
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В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Грузии переиграла Косово. Встреча завершилась со счётом 2:1.
На гол Торнике Окриашвили на 11-й минуте первого тайма ответил Ведат Мурики, реализовавший пенальти. В концовке матча Зурико Давиташвили забил победный мяч.
ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Косово
Окончен
1 : 2
Грузия
0:1 Окриашвили – 11' 1:1 Мурики – 45' (пен) 1:2 Давиташвили – 82'
В другом матче группы B сборная Швеции обыграла команду Греции. Встреча проходила на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 2:0. Голы забивали Эмиль Форсберг и Александер Исак.
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