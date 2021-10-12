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Грузия вырвала победу у Косово, Швеция обыграла Грецию

Грузия вырвала победу у Косово, Швеция обыграла Грецию
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В матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Грузии переиграла Косово. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На гол Торнике Окриашвили на 11-й минуте первого тайма ответил Ведат Мурики, реализовавший пенальти. В концовке матча Зурико Давиташвили забил победный мяч.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Косово
Окончен
1 : 2
Грузия
0:1 Окриашвили – 11'   1:1 Мурики – 45' (пен)   1:2 Давиташвили – 82'

В другом матче группы B сборная Швеции обыграла команду Греции. Встреча проходила на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 2:0. Голы забивали Эмиль Форсберг и Александер Исак.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
2 : 0
Греция
1:0 Форсберг – 59' (пен)   2:0 Исак – 69'
Удаления: нет / Хацидиакос – 86'
Комментарии
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