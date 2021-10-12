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Дания обыграла Австрию и досрочно пробилась на чемпионат мира в Катаре

Дания обыграла Австрию и досрочно пробилась на чемпионат мира в Катаре
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В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе F сборная Дании добыла победу над Австрией. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 1:0. Героем встречи стал Йоаким Мехле, забивший гол на 53-й минуте игры.

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Дания
Окончен
1 : 0
Австрия
1:0 Мехле – 53'

В параллельных матчах группы сборная Израиля обыграла Молдавию (2:1), а Шотландия одержала минимальную победу над Фарерскими островами (1:0).

ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
0 : 1
Шотландия
0:1 Дайкс – 86'
ЧМ-2022 - Европа. Группа F. 8-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
2 : 1
Молдавия
1:0 Захави – 28'   2:0 Даббур – 49'   2:1 Николэеску – 90+4'
Удаления: нет / Рябчук – 85'

Дания в восьми матчах набрала 24 очка и оформила досрочный выход на чемпионат мира 2022 года. Шотландия (17) — на второй строчке, Израиль (13) — третий, Австрия (10) — четвёртая. Сборная Молдавии (1) находится на последнем месте.

В девятом туре отборочного турнира Дания сыграет с Фарерами, Молдавия — с Шотландией, тогда как Австрия встретится со сборной Израиля.

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