Дания обыграла Австрию и досрочно пробилась на чемпионат мира в Катаре

В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе F сборная Дании добыла победу над Австрией. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 1:0. Героем встречи стал Йоаким Мехле, забивший гол на 53-й минуте игры.
В параллельных матчах группы сборная Израиля обыграла Молдавию (2:1), а Шотландия одержала минимальную победу над Фарерскими островами (1:0).
Дания в восьми матчах набрала 24 очка и оформила досрочный выход на чемпионат мира 2022 года. Шотландия (17) — на второй строчке, Израиль (13) — третий, Австрия (10) — четвёртая. Сборная Молдавии (1) находится на последнем месте.
В девятом туре отборочного турнира Дания сыграет с Фарерами, Молдавия — с Шотландией, тогда как Австрия встретится со сборной Израиля.
- 12 октября 2021
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