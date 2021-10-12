Президент «Севильи» рассказал, почему клуб летом не продал Кунде «Челси» за € 50 млн

Президент «Севильи» Хосе Кастро рассказал, почему клуб не продал защитника Жюля Кунде в «Челси» в летнее трансферное окно за € 50 млн.
«Мы вторая команда лиги по уровню зарплатного лимита. Ни для кого не секрет, что мы выходим из пандемии, и в этом году у нас отрицательный финансовый результат. Не было ни абонементов, ни билетов, ни баров. Доходы от маркетинга и телевидения также пострадали.
Тем не менее мы отказались от предложения «Челси» в размере € 50 млн, хотя так мы бы ликвидировали финансовый дефицит. Это говорит о силе клуба.
Не знаю, сколько команд в Испании отказались бы от € 50 млн «Челси» и сохранили бы этот дефицит, учитывая то, что состав команды стоит € 400 млн.
Финансовые сложности вызваны пандемией, а также тем, что во время двух последних трансферных окон мы решили не продавать игроков, а создать более сильную команду. Это называется амбиции, и иногда из-за них возникает дефицит. Это нормально», — цитирует Кастро Diario de Sevilla.
Ранее сообщалось, что летом «Челси» предлагал за игрока более € 40 млн. Но «Севилья» отказывалась продавать его, потому что единственным вариантом была выплата всей суммы отступных — около € 80 млн.
- 12 октября 2021
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