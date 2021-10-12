Матч отбора ЧМ-2022 Албания — Польша прерван из-за беспорядков фанатов

Встреча сборных Албании и Польши в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре была приостановлена на 79-й минуте из-за беспорядочных действий албанских болельщиков. После забитого мяча Кароля Свидерски зрители начали бросать на поле посторонние предметы и главный арбитр матча Клеман Тюрпен был вынужден увести команды в раздевалки.