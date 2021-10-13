Роналду обновил рекорд по количеству хет-триков за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в матче 8-го тура квалификации чемпионата мира-2022 с Люксембургом, установил новый рекорд, сообщает Bleacher Report.
Роналду сделал 10 хет-триков в матче сборных команд, обновив собственный рекорд, который установил в 2019 году.
В матче 8-го тура группы A сборная Португалии разгромила Люксембург со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик, ещё по голу забили Бруну Фернандеш и Жоау Пальинья. В другом матче сборная Сербии переиграла Азербайджан (3:1).
Сербская команда лидирует в таблице группы А, набрав 17 очков в семи матчах. Португалия (16) — вторая, однако команда сыграла шесть встреч. Люксембург (6) — третий, Ирландия (5) — четвёртая. Азербайджан (1) — на последнем месте.
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