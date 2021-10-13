Албанские фанаты закидали бутылками игроков сборной Польши в матче отбора на ЧМ-2022

Вчера, во вторник, 12 октября, в Тиране (Австрия) на стадионе «Арена Комбетаре» состоялся матч 8-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Албании принимала на своём поле сборную Польши. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Счёт в матче был открыт лишь на 77-й минуте — навес Матеуша Клиха замкнул на дальней штанге Кароль Свидерски. Во время празднования гола в футболистов сборной Польши с трибун полетели бутылки и иные различные посторонние предметы, после чего арбитр матча Клеман Тюрпен был вынужден увести команды в раздевалки. Через 15 минут матч возобновился, однако более забитых мячей в нём не случилось.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Матч ТВ».

Лидером группы I является сборная Англии, которая в восьми матчах набрала 20 очков. Второе место удерживает Польша, имеющая 17 очков по итогам восьми матчей. В двух очках от польской команды располагается Албания.