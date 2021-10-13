Венгер рассказал о намерении внедрения автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

71-летний бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о внедрении технологии об автоматическом определении офсайда уже к ближайшему крупному турниру – ЧМ-2022.

«Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно, что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира мы сможем принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Это будет меньше останавливать игру, потому что это то, в чём можно обвинить VAR.

С большой долей вероятности, определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира 2022 года. Я обязан хранить эту информацию в секрете, но это будет следующим крупным достижением в судействе», — цитирует Венгера Goal.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.