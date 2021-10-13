«Если кто-то набрасывает – всё это понятно». Карпин – о травмах сборной России

52-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин подробно раскрыл тему с количеством травмированных футболистов в расположении национальной команды.
«Ребят, вы же журналисты. Возьмите статистику и посмотрите её. Вам всё станет понятно. Если кто-то набрасывает про травмы – всё это тоже понятно. В сборной на сентябрьском сборе было семь травм, так?
Посчитайте, кто получил травму. Да и были ли они реально травмированы? В расположение сборной два человека приехали уже с травмами, двое – Фомин и Чистяков – уехали и играли следующий тур в чемпионате. Да, к сожалению, футбол является контактным видом спорта, где бывают повреждения – это не травмы. Какой смысл держать людей с повреждениями два дня в сборной? Нет времени. Мы сами условно там пять дней. По этой причине они и уезжают. Вы ж даже не узнаете, если в клубе тот или иной футболист пропустит два или три дня. Но если из сборной уезжают игроки – всё, ужас.
Глушаков приехал с повреждением. Головин ехал, но не доехал. Самошников травмирован. На прошлый сбор Ионов и Магкеев приехали с повреждениями… Магкеев, например, прибыл: мы посмотрели на него, после чего он уехал. Зато все говорят, что в сборной травмируются… Два человека только травмировались – Головин и не помню кто ещё. Всё! Да, получили травму, потому что была нагрузка. Три игры за шесть дней – это много. Нормально, что они травмируются. Ловрен приехал из сборной и до сих пор не играет в «Зените». Про это никто не говорит», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.
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