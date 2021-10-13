Карпин рассказал, как вёл диалог с Дзюбой после оглашения расширенного состава сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с отказом от приглашения в национальную команду от 33-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, попавшего в расширенный список кандидатов.
«Сначала мы встретились в Питере (в августе – Прим. «Чемпионата»). Он сказал: «Я готов, я хочу, всё окей». Я ему говорю: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.
Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всё нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо».
Нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Не знаю. В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Всё! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.
- 13 октября 2021
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