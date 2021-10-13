Карпин – о работе в сборной России: вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

52-летний специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, ответил на вопросы о своём будущем в национальной команде.
«Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадём именно в стыки – продлится автоматически. Первое место автоматически не продлит контракт, а второе – до 31 марта.
Получал какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.
Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную – моё, а клуб – не моё. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.
- 13 октября 2021
-
10:27
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:41
-
09:33
-
09:28
-
08:30
-
08:28
-
07:35
-
07:13
-
06:55
-
06:25
-
04:58
-
03:17
-
02:50
-
02:32
-
02:16
-
01:55
-
01:30
-
01:13
-
00:59
-
00:58
-
00:47
-
00:45
-
00:27
-
00:18
-
00:16
-
00:13
- 12 октября 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:42