Карпин объяснил, почему сделал массажную комнату вместо кабинета Черчесова

52-летний наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему сделали массажную комнату вместо кабинета экс-главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Это ровно то же самое, что «а на вас давление Марибор оказывает?» Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как этого я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал: «Из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и всё.

В тот момент я не знал, чей это был номер. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнату». Всё. Потом оказалось, что там жил Черчесов», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.